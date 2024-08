A varejista cearense que fatura mais que McDonalds, Riachuelo e C&A no Brasil

Uma empresa fundada no Ceará figura na seleta lista das 20 maiores varejistas do Brasil. Com faturamento de R$ 11,9 bilhões em 2023, um crescimento de 22% sobre o ano anterior, a rede Pague Menos é uma das duas nordestinas que constam nesse rol - a outra é o Grupo Mateus, do Maranhão.

Os dados são do levantamento anual da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), divulgado neste mês de agosto.

A companhia ocupa a 19ª colocação do ranking nacional (veja lista abaixo) e é a terceira do Brasil no segmento de farmácias.

Com quase R$ 12 bilhões em vendas no ano passado, a Pague Menos superou várias gigantes do varejo brasileiro.

Riachuelo fatura R$ 3,5 bilhões a menos

Por exemplo, a Riachuelo, megaempresa do setor de vestuário e acessórios, registoru R$ 8,4 bilhões, R$ 3,5 bilhões a menos que a rede cearense.

Muito próxima da concorrente, a C&A vendeu R$ 8,3 bilhões e também fica consideravelmente distante do faturamento da Pague Menos.

Outra companhia consagrada que é menor que a Pague Menos no quesito vendas é o McDonalds, que apurou, em 2023, a cifra de R$ 8,2 bilhões.

Só duas nordestinas no top 50

Tais comparativos funcionam para compreender de forma mais didática a dimensão do Grupo Pague Menos, que acumula mais de 1.600 lojas, espalhadas por todos os estados do Brasil.

Ao lado do Grupo Mateus, a gigante do varejo de medicamentos é a única a furar a bolha dominado por empresas do Sudeste e Sul no top 50 de maiores organizações no comércio.

Em número de lojas, a Pague Menos é a 6ª maior rede do Brasil, abaixo apenas de Cacau Show, Boticário, Drogasil, Ortobom e Americanas.

Ranking das 30 maiores varejistas do Brasil

1) Carrefour: R$ 115,4 bilhões

2) Assaí: R$ 72,8 bilhões

3) Magazine Luiza: R$ 45,6 bilhões

4) Grupo Casas Bahia: R$ 36,9 bilhões

5) Raia Drogasil: R$ 36,3 bilhões

6) Grupo Boticário: R$ 30,8 bilhões

7) Grupo Mateus: R$ 25,3 bilhões

8) GPA Alimentar: R$ 20,6 bilhões

9) Natura: R$ 18,7 bilhões

10) Americanas: R$ 17,4 bilhões

11) Supermercados BH: R$ 17,3 bilhões

12) Renner: R$ 17,2 bilhões

13) Amazon: R$ 16,8 bilhões

14) Super Muffato: R$ 15,6 bilhões

15) Drogaria São Paulo: R$ 14,8 bilhões

16) Comper Supermercados: R$ 13,1 bilhões

17) Havan: R$ 12,9 bilhões

18) Martins Supermercados: R$ 12 bilhões

19) Pague Menos: R$ 11,9 bilhões

20) Cencosud Brasil: R$ 11,1 bilhões

21) Mart Minas: R$ 9,4 bilhões

22) Móveis Gazin: R$ 8,6 bilhões

23) Rede Supermarket: R$ 8,5 bilhões

24) Leroy Merlin: R$ 8,4 bilhões

25) Riachuelo: R$ 8,4 bilhões

26) C&A: R$ 8,3 bilhões

27) McDonalds: R$ 8,2 bilhões

28) Ortobom: R$ 8 bilhões

29) Koch Hipermercado: R$ 7,9 bilhões

30) Epa Supermercados: R$ 7,9 bilhões

