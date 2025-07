Projeto de luxo em Jeri capta R$ 25 milhões, com participação de Zezé Di Camargo

A GCB Investimentos concluiu a estruturação de um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) de R$ 25 milhões para financiar o Gran Vellas Wind, empreendimento de alto padrão em Jericoacoara (CE). Após a fase de loteamento, o plano inclui a construção de um resort com beach club, hotel e restaurantes.

O projeto contará com a participação do cantor Zezé Di Camargo e será ofertado ao público geral por meio da plataforma PeerBR, com investimento mínimo de R$ 1.000 e rentabilidade de IPCA + 14% ao ano.

Resolução CVM 88

A operação é um exemplo da aplicação prática da Resolução CVM 88, que passou a permitir a oferta pública de valores mobiliários para investidores de varejo, com exigência de governança, garantias reais e lastro em ativos sólidos. Os recursos serão liberados em tranches, de acordo com marcos do cronograma físico-financeiro do projeto.

“Esse movimento viabiliza que operações desse tipo, antes restritas a investidores de grande porte, agora estejam acessíveis ao público de varejo, com as mesmas garantias, estrutura jurídica e padrão de governança”, afirma Victor Moura, Diretor de DCM da GCB Investimentos.