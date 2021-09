Proenergia 2021: Ministro vem ao Ceará lançar estímulo à geração própria de energia

Em um contexto no qual o setor energético brasileiro fervilha com desafios e oportunidades, o Ceará, por três dias, será o centro das discussões sobre energia.

Com a participação confirmada do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o Proenergia 2021 reunirá grandes nomes nacionais e locais do setor, nos dias 6, 7 e 8 de outubro.

Na ocasião, Albuquerque deve lançar um projeto nacional de estímulo à geração distribuída (autogeração) de energia, informação obtida em primeira mão pela Coluna.

Legenda: Ministro Bento Albuquerque integra a programação do evento Foto: Agência Brasil

O deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Energia Renovável, Danilo Forte, também integrará a programação.

Com palestras, exposição de cases, painéis de debates e rodadas de negócios, o evento digital é realizado pelo Sindienergia-CE, em parceria com a Fiec e o Sebrae. Interessados em participar podem se inscrever no site do Proenergia 2021.

Luís Carlos Queiroz Presidente do Sindienergia-CE “Hoje, mais do que nunca, a energia move os mais diversos setores e fomentar o desenvolvimento de alternativas mais eficientes, limpas e inovadoras é estimular o crescimento da economia global. Estamos preparando um ambiente singular de troca de ideias, interação, aprendizado, atualização, muitos insights e geração de negócios”.

Confira a programação

Dia 6/10

Temas: “A relevância das energias renováveis no novo contexto mundial” e “A Modernização do Setor Elétrico”.

Nomes confirmados: Bento Albuquerque (Ministro), Luís Carlos Queiroz (Sindienergia), Jurandir Picanço (CS/Renováveis e Fiec), Joaquim Rolim (Fiec e ABGD), Ricardo Gorini (Irena), Renata Paula (Ibef), Edgar Gadelha (Fiec), Sandoval Feitosa (Aneel), Rui Guilherme Altieri (CCEE), Paulo Pedrosa (Abrace) e Ricardo Costa (Inel).

Dia 7/10

Temas: Modelos de Negócios em Geração Centralizada de Energia” e “Energias Renováveis - Desafios da Cadeia Produtiva”

Nomes confirmados: Luiz Eduardo Moraes (Sindienergia), Elbia Gannoun (ABEEÓLICA), Márcio Trannin (ABSOLAR), Francisco Habib (Casa dos Ventos), Fernando Elias (Casa dos Ventos), Adão Muniz (SEINFRA), Guilherme Arantes (BNDES), Marcos Falcão (Sudene), Paulo André Holanda (SENAI-CE), Eduardo Ricotta (Vestas) e Francisco José Rabelo do Amaral (ADECE)

Dia 8/10