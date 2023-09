Preço do diesel sobe novamente a partir de hoje (5) com volta de impostos federais

O diesel ficará mais caro em todo o País a partir desta terça-feira (5), com o retorno da cobrança do PIS/Cofins. Como a reoneração será gradual, nesta primeira carga, o preço do combustível será acrescido de 11 centavos.

A próxima elevação, de R$ 0,13, será feita em outubro. E, por fim, em janeiro, os impostos federais voltarão à normalidade, totalizando 35 centavos por litro.

Leia mais Negócios Ceará tem a gasolina mais cara do Nordeste em agosto, aponta Ticket Log

Inicialmente, a cobrança estava prevista para iniciar em outubro, mas foi antecipada pelo Governo Federal para bancar o programa que barateou os carros 0km de até R$ 120 mil.

Impacto nas bombas

Segundo previsão da Fecombustíveis (Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes), o impacto nas bombas deverá ser de 10 centavos.

No Ceará, o litro está sendo vendido por R$ 6,32, em média, conforme pesquisa mais recente da ANP (Agência Nacional do Petróleo). Na mínima, segundo o levantamento, o combustível é encontrado por R$ 5,59 e, na máxima, por R$ 6,69.

Em agosto, a Petrobras havia repassado uma majoração de 25% no diesel, que levou a uma alta de mais de 70 centavos nos postos.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil