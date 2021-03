Preço do aluguel cai em 5 bairros de Fortaleza, aponta pesquisa; confira lista

Levantamento realizado com mais de 13 mil anúncios de imóveis aponta diferenças consistentes no comportamento do preço do aluguel entre os bairros de Fortaleza.

Mesmo com a forte alta do IGP-M, usado como indexador de contratos de aluguel, algumas áreas da Capital registraram queda no valor médio, de acordo com pesquisa de inteligência imobiliária realizada pela APSA.

Destaque para o bairro Passaré, cujo valor do aluguel por metro quadrado caiu de R$ 14,68 para R$ 12,84 entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021, uma retração de 13% neste intervalo.

A trajetória de queda foi registrada também no Mucuripe, Bairro de Fátima, Aldeota e Messejana.

Em contrapartida, em outros bairros, o aluguel ficou mais caro, a exemplo da Praia de Iracema, onde a locação do metro quadrado do imóvel, na média, subiu 12%.

Onde o aluguel ficou mais barato (Preço por m²)

Passaré

De R$ 14,68 para R$ 12,84. Queda de 13%

Mucuripe

De R$ 22,05 para R$ 20,66. Queda de 6%

Bairro de Fátima

De R$ 13,30 para R$ 12,54. Queda de 6%

Aldeota

De R$ 14,31 para R$ 13,84. Queda de 3%

Messejana

De R$ 14,91 para R$ 14,69. Queda de 1%

Onde o aluguel ficou mais caro

Praia de Iracema

De R$ 20,17 R$ 22,66. Alta de 12%

Meireles

De R$ 20,22 para R$ 22,33. Alta de 10%

Papicu

De R$ 10,74 para R$ 11,74. Alta de 9%

Centro

R$ 14,72 para R$ 14,82. Alta de 1%

Dicas para negociar

Tente negociar um reajuste com base em outro índice de preços, como o IPCA;

Converse sobre a possibilidade da não-aplicação do IGP-M completo;

Busque saber como estão os valores do aluguel de imóveis com a mesma característica. Cheque os preços e argumente com o locatário;

O momento é de bom senso para ambas as partes, então negociar é a palavra de ordem.