Porto do Pecém bate recorde em outubro e tem maior movimentação da história

O Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, atingiu uma marca histórica em outubro, ao movimentar 70,4 mil TEUs (contêineres), o maior volume mensal em 22 anos de operação.

Esse resultado representa crescimento de 34,3% em relação a outubro de 2024, quando foram registrados 52.465 TEUs. As informações são da APM Terminals Pecém, operadora do Complexo do Pecém.

Com o balanço histórico de outubro, o terminal já superou o total movimentado em todo o ano de 2024 — que foi de 555.350 TEUs —, alcançando 562.541 TEUs ainda com dois meses restantes para o fechamento do ano.

Veja também Victor Ximenes Quem é a empresa que vai construir mega data center de R$ 50 bi no Ceará

Estados Unidos em destaque

Segundo a APM, os volumes de carga refrigerada tiveram destaque, em especial na rota para os Estados Unidos, que cresceu 54% em relação ao ano anterior. Já a rota que conecta Pecém ao norte da Europa registrou alta de 39%. A cabotagem também assinalou crescimento, de 15%.

“Superar em outubro todo o volume movimentado no ano anterior é mais do que um recorde, é a prova de que o Porto do Pecém está se consolidando como o novo eixo de conexão entre o Brasil e o mundo”, comenta Max Quintino, presidente do Complexo do Pecém.