Por que 2025 deve ser o ano decisivo para o hidrogênio verde no Ceará

Após longos períodos de discussões, articulações, regulamentação e negociações para tirar do papel os projetos de hidrogênio verde, este ano novo deverá ser decisivo para o futuro dessa indústria que surge na economia cearense.

O principal motivo: é para 2025 que está marcada a chamada "decisão final de investimento" de empresas que projetam aportar muitos bilhões de dólares no Ceará para produzir essa energia limpa.

Como o nome indica, o termo é usado no mundo dos negócios para definir se determinada companhia fará ou não os investimentos previstos. É a partir de tal decisão que saberemos se os megaprojetos de hidrogênio, em torno dos quais paira grande expectativa, sairão ou não do papel.

R$ 20 bilhões previstos

Os olhares mais atentos miram a Fortescue, cujo projeto, até o momento, é o mais avançado e robusto, com previsão de R$ 20 bilhões e 5 mil empregos.

Com pré-contrato assinado, a australiana se prepara para realizar a terraplanagem da área que ocupa no Complexo do Pecém. Ao longo do ano, deve informar ao mercado sobre sua decisão final de investimento.

O mesmo movimento é aguardado pela Casa dos Ventos, cujo projeto industrial prevê produção de 900 mil toneladas/ano de amônia verde e R$ 12 bilhões em investimentos.

Projetos com decisão final de investimento prevista para 2025