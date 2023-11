Ponto da Moda planeja expansão e mira lojas em outros estados do Nordeste

Consolidado no Ceará, o Ponto da Moda pretende desbravar novos mercados. A varejista de vestuário, que detém 12 lojas no Estado, projeta abrir unidades em outras praças do Nordeste em 2025, revelou Ana Ximenes, CEO da empresa.

A expansão interestadual ocorrerá após a companhia abrir mais três lojas no território cearense, o que deverá ocorrer em 2024.

Segundo a executiva, os planos de ampliação são avaliados minuciosamente entre os líderes da empresa, fundada em 1985 por Riamburgo Ximenes. "Abrir loja é fácil. O desafio é manter a loja rentável", diz a empresária.

A gestão começou a receber integrantes da terceira geração da família e isso tem acelerado a modernização dos processos, conta Ana Ximenes.

O grupo também é controlador do Shopping Eusébio, que recentemente inaugurou uma expansão após investimento de R$ 15 milhões.

