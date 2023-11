Em expansão, cearense Couro Fino mira mercado do Norte e estreia no Pará

A cearense Couro Fino está executando um plano de expansão para ampliar sua presença no território nacional. Até 2024, a marca projeta abrir mais cinco lojas na Região Norte, que é estratégica na agenda da empresa. Para 2030, a meta é ter unidades em todas as capitais do Nordeste e Norte.

Reportando crescimento anual médio de 15% no faturamento, a companhia vai abrir, no início de dezembro, sua 10ª loja, a primeira fora do Ceará, que ficará em Belém (PA), em um shopping da capital paraense. Com 500 metros quadrados de área, a unidade vai operar com varejo e atacado.

Segundo a empresa, a loja de Belém deverá impactar 1.200 revendedoras, além de gerar 120 empregos diretos e indiretos.

Presença na região Norte

“Nossa meta é o fortalecimento da marca, tornando a Couro Fino mais acessível ao consumo local, aumentando o market share e reforçando nossa visão, que é estar entre as top 10 na participação de mercado na região Norte/Nordeste”, afirma Frederico Soares, CEO da empresa.

Apesar da estreia com a loja na em Belém, a companhia já atua na cidade. Segundo Soares, 35% das revendedoras e clientes de atacado concentram-se no Pará. "Já somos uma marca forte e reconhecida na região Norte", diz o executivo.

No Ceará, a Couro Fino possui nove lojas, das quais oito em Fortaleza e uma em Eusébio.

