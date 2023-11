Hope se expande no Nordeste e abre lojas no Ceará

O Grupo Hope, do setor de moda íntima, beachwear e fitness, projeta abrir seis novas franquias da marca até o fim de 2023 no Nordeste. Os alvos são os estados do Ceará, Alagoas e Rio Grande do Norte.

O plano de expansão prevê duas novas unidades no Ceará, em Fortaleza e Juazeiro do Norte; duas na Bahia, em Salvador e Vitória da Conquista; uma em Maceió, em Alagoas, e mais uma em Natal, no Rio Grande do Norte.

Segundo a empresa, os investimentos nessas novas operações somam em torno de R$ 3,5 milhões.

O Nordeste representa 10% da receita da marca, considerando o e-commerce e lojas físicas. A companhia busca ampliar a participação de receita proveniente da região para 35%. A Hope iniciou 2023 com 20 lojas no Nordeste, número que saltará para 27 até o fim do ano.

“A região Nordeste é uma das mais estratégicas para as marcas do grupo, por isso, estamos com esse planejamento robusto de abertura de lojas, para atender melhor as nossas clientes”, explica Sandra Chayo, sócia-diretora do Grupo.

