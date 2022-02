PIS/Pasep 2022 inicia pagamentos nesta terça; veja calendário

Começam nesta terça-feira (8) os pagamentos do PIS/Pasep 2022, ano-base 2020. Os primeiros a receber são os trabalhadores nascidos em janeiro que se enquadram nos requisitos do PIS.

Em seguida, na quinta-feira (10), o abono salarial será pago aos nascidos em fevereiro.

Já o Pasep começa a ser pago no dia 15 deste mês.

No caso do PIS, destinado a trabalhadores da iniciativa privada, os calendários seguem o mês de nascimento dos beneficiários. No Pasep, pago a servidores públicos, é usado o número final da inscrição.

Outra diferença diz respeito às entidades pagadoras: Caixa para o PIS e Banco do Brasil para o Pasep.

Consulta na Caixa

A Caixa liberou na terça-feira (1º) a consulta aos valores do abono do PIS nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

Os valores já podiam ser consultados desde a semana passada no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pela central telefônica 158.

Calendário do PIS 2022

Nascidos em janeiro: 08/02

Nascidos em fevereiro: 10/02

Nascidos em março: 15/02

Nascidos em abril: 17/02

Nascidos em maio: 22/02

Nascidos em junho: 24/02

Nascidos em julho: 15/03

Nascidos em agosto: 17/03

Nascidos em setembro: 22/03

Nascidos em outubro: 24/03

Nascidos em novembro: 29/03

Nascidos em dezembro: 31/03

Calendário do Pasep 2022

Final da inscrição 0-1: 15/02

Final 2-3: 17/02

Final 4: 22/02

Final 5: 24/02

Final 6: 15/03

Final 7: 17/03

Final 8: 22/03

Final 9: 24/03.

Quem tem direito?

Quem recebeu, em média, até dois salários mínimos por mês com carteira assinada (CLT) e trabalhou por, pelo menos, 30 dias, no ano de 2020.

É preciso também estar inscrito no PIS-Pasep há pelo menos cinco anos, com informações atualizadas pelos empregadores na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

COMO SABER SE TENHO DIREITO AO PIS?

PIS (trabalhador de empresa privada):

No Aplicativo Caixa Trabalhador

No site da Caixa

Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207