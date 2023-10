Parque solar no interior do Ceará conclui instalação de mais de 300 mil painéis

O complexo de geração de energia solar da Lightsource bp, que está sendo construído em Abaiara, no interior do Ceará, conclui a etapa de instalação das placas solares. Segundo a empresa, mais de 320 mil painéis foram inseridos no projeto. Veja vídeo abaixo.

Além de Abaiara, o parque solar também beneficia a economia de Milagres e de outras cidades daquela região, onde foram gerados mais de 800 empregos.

Em abril, a companhia recebeu o transformador elevador de 280MVA, com cerca de 230 toneladas, responsável por concentrar toda a energia produzida pelas placas solares e convertê-la para permitir sua transmissão.

Com capacidade instalada de 212 MW, as usinas do parque fotovoltaico começarão a operar comercialmente no início de 2024, com o foco da produção para o mercado livre de energia. O megaprojeto contempla R$ 800 milhões em investimentos.

