Os produtos mais desejados da Black Friday 2021

Com a inflação e o derretimento do poder de compra, a lista de desejos dos brasileiros para a Black Friday 2021 sofreu algumas mudanças em relação à edição do ano passado.

Chama atenção a maior procuta por itens de menor valor, como chocolates, que tradicionalmente não entram no top 10. Na Black Friday 2020, esses produtos estavam apenas na 26ª posição e subiram para o 8º lugar.

Consoles e jogos de videogame também ganharam um lugar no ranking, com 28% de intenção.

Mas uma tendência continua igual: dados de pesquisa do Google, ebit|Nielsen e GfK apontam que os smartphones seguem no topo da intenção de compra dos brasileiros. Em 2021, 51% das pessoas estão mirando um celular novo.

No segmento, apontam as pesquisas, o iPhone 12 tem se destacado. Veja o ranking abaixo.

Produtos mais procurados na Black Friday 2021

Smartphone: 51% Calçados: 43% TV: 43% Roupas e acessórios: 42% Cosméticos e perfumes: 40% Computador: 36% Aparelhos de som e acessórios: 34% Chocolates: 30% Casa e decoração: 30% Jogos: 28%