Novo parque solar em Sobral vai gerar 800 empregos

As zonas rurais de Sobral e Santana do Acaraú ganharão mais um grande empreendimento para geração de energia solar. O projeto, chamado de Usina de Energia Fotovoltaica Princesa do Norte, deverá criar mais de 800 empregos na região.

Trata-se de um empreendimento da empresa Soltec, que possui no currículo outros projetos de energia solar no Brasil e no exterior.

Veja também

O complexo prevê 11 usinas fotovoltaicas (UFVs), que totalizam uma potência instalada de 550 MWac e 687,5 MWp.

Audiência pública

Na quarta-feira (17), a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) presidiu audiência pública para apresentar o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório (EIA/Rima) do complexo solar. Essa é uma das fases do processo para a obtenção da Licença Prévia, que aprova a localização do empreendimento.

Outro projeto previsto para a região é o da Cúbico Sustainable Investments, que investirá R$ 3 bilhões em no Complexo Fotovoltaico Sobral.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil