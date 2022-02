Novo Centro de Distribuição entra em operação no Ceará

Mantendo o forte ritmo do setor, o Ceará adiciona um novo Centro de Distribuição (CD) ao seu crescente rol de empreendimentos logísticos. Trata-se do CD da Votorantim Cimentos, cujas operações foram iniciadas no município de Crateús, a 350 km de Fortaleza.

Com o novo investimento, o objetivo é expandir a capacidade de atendimento e de distribuição de cimento e argamassas para os mercados do Ceará e do Piauí.

Legenda: Novo CD fica em Crateús e atenderá demanda do Ceará e do Piauí Foto: Divulgação/Votorantim

“Com a nova operação do CD de Cratéus otimizamos a sinergia entre as nossas fábricas no Ceará e ampliamos a nossa atuação no Nordeste ao fortalecer nossa atuação nas regiões do Sudeste Piauiense, do Litoral e Campo Maior, no Piauí”, afirma o gerente de Logística da Regional Nordeste da Votorantim Cimentos, Carlos Eduardo Gondim.

Capacidade

O novo CD de Crateús tem capacidade de distribuição de 2,1 mil toneladas de produtos por mês e 1.480 metros quadrados de área construída.

A companhia já conta com duas fábricas de cimento, uma em Sobral e outra no Complexo Industrial do Pecém, e dois Centros de Distribuição, um em Juazeiro do Norte e outro em Fortaleza, próximo ao porto de Mucuripe.