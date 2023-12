North Shopping Jóquei inaugura 'Quintal de R$ 20 milhões' nesta semana

O North Shopping Jóquei abre ao público nesta sexta-feira (8) sua nova atração, o Quintal do Jóquei, um polo gastronômico e de lazer no qual a Ancar, controladora do equipamento, investiu mais de R$ 20 milhões.

Com 5 mil metros quadrados de área aberta, o complexo gerou 450 empregos, entre diretos e indiretos. Trata-se da principal aposta do shopping para robustecer o fluxo de clientes.

No dia da abertura, estarão funcionando Carneiro do Ordones e Seu Domingo Quintal, além das quadras de beach tênis e atrações infantis do complexo. Posteriormente, serão abertos Calígula Forneria, Frutbiss Sorvetes e Santa Pastelaria.

“O aproveitamento das áreas externas para ampliar as possibilidades de convivência é uma tendência crescente em shopping centers. Faltava no mercado de Fortaleza um espaço como esse, com o padrão Ancar de qualidade, e nós vamos oferecer isso em comemoração aos 10 anos do North Shopping Jóquei”, destaca Rodolfo Cardoso, superintendente do North Shopping Jóquei.

