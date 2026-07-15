Missão cearense busca na Europa investidores em armazenamento de energia

Integrantes do Sindienergia-CE, ligado à Fiec, voltaram de missão na Europa com possibilidades de novas frentes de investimentos para o segmento de armazenamento de energia (BESS) no Ceará.

Com agendas na Alemanha, a delegação participou da Intersolar Europe 2026, em Munique. O mote da missão foi prospectar investidores e apresentar oportunidades do mercado cearense.

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Uma das articulações ocorreu com a chinesa Zetatech, especializada em armazenamento, que passará a integrar o quadro do Sindienergia.

Liderada por Luís Carlos Queiroz, presidente da entidade, a missão estabeleceu tratativas com outros fabricantes internacionais de armazenamento, como Hyper Strong, SolaX Power e EVE Battery.

Para Queiroz, a iniciativa "reforça o protagonismo do Ceará no cenário energético nacional e internacional".

Legenda: Missão cearense teve agendas com potenciais investidores internacionais. Foto: Divulgação.

Por que as baterias estão na mira

O interesse do sindicato por esse tipo de empresa está ligado ao curtailment, a restrição da geração renovável por limitações na capacidade de transmissão. Segundo levantamento da ePowerBay, o Ceará deixou de aproveitar 3,3 milhões de MWh entre outubro de 2021 e setembro de 2025 por causa do problema — volume suficiente para abastecer cerca de 16,5 milhões de residências por um mês.

Sistemas de armazenamento em baterias são apontados como uma das principais soluções para reduzir essas perdas, ao permitir estocar energia gerada em momentos de baixa demanda para uso posterior.

A Intersolar Europe 2026 reuniu mais de 2.800 expositores de mais de 160 países.