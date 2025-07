Mina de ouro no Ceará: Fusão entre empresas canadenses é vetada, mas projeto segue

Após realização de assembleia, a canadense South Atlantic Gold anunciou ao mercado a rescisão do acordo de fusão com a também canadense ValOre, que havia sido previamente reportado pelas duas partes. A decisão foi tomada de forma mútua entre as empresas.

A notícia vem do Canadá, mas interessa diretamente o Ceará, onde as companhias detêm projetos de minerais preciosos, como ouro, platina e paládio.

Localizada em Pedra Branca e outros municípios contíguos, a mina de ouro da South Atlantic Gold pode ser o primeiro empreendimento com exploração comercial deste metal na história do Ceará. A própria South Atlantic deve seguir tocando o projeto sozinha.

Em 2021, a Coluna Victor Ximenes noticiou o início do projeto em primeira mão, e segue acompanhando o negócio.

Platina e paládio

A ValOre tem histórico de atuação em metais críticos e estratégicos, como urânio, níquel, paládio e platina, com operações no Canadá e no Brasil.

Em outro comunicado recente, a empresa reiterou o ímpeto de seguir avançando com seu projeto de paládio e platina em Pedra Branca, classificando-o como "prioridade máxima".

"A Agência Nacional de Mineração (ANM) aprovou formalmente os Relatórios Finais de Pesquisa referentes a áreas-chave do Projeto Pedra Branca de PGM (metais do grupo da platina), incluindo as áreas que abrangem os depósitos Esbarro, Cedro, Curiu e Cana Brava. Com a aprovação da ANM, essas áreas passam agora para a fase de requerimento de concessão de lavra, representando um avanço significativo em termos de status regulatório e prontidão para o desenvolvimento", escreveu a ValOre.

Projetos devem seguir com fôlego, avalia especialista

Para Tomás Figueiredo, advogado especialista em mineração, a ValOre mantém o ânimo e o foco nos trabalhos no Ceará, "reforçando seu compromisso com o avanço e a materialização do potencial do projeto Pedra Branca e trazendo perspectivas concretas para tornar o Ceará o primeiro produtor de Paládio e Platina do Brasil e da América Latina".

"Quanto ao projeto de ouro da South Atlantic Gold, a expectativa é que, com a recente decisão de seus acionistas de manter o controle sobre esse valioso ativo, haja um impulso renovado para acelerar a sua implantação", comenta.

Esse polo mineral, incluindo a operação das duas empresas, pode gerar mais de 1.000 empregos nos próximos anos.