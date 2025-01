Megaloja da rede VemKiTem em Fortaleza deve abrir em fevereiro

A megaloja da rede mineira VemKiTem, que está debutando no mercado cearense, deverá ser aberta em fevereiro.

A empresa, pertencente ao Grupo Bartolomeu, está investindo R$ 70 milhões na unidade, cuja inauguração, inicialmente, estava prevista para novembro do ano passado, mas foi adiada.

Com 7 mil metros quadrados de área de vendas, a previsão é que a loja de Fortaleza fature R$ 100 milhões anuais.

A unidade fica em frente ao Centro das Tapioqueiras, próximo a um Assaí Atacadista, e passa por ajustes finais de abastecimento para ser aberta ao público.

Grupo fatura R$ 600 milhões

O grupo, que opera em 7 estados, fatura R$ 600 milhões por ano e atua no comércio de materiais de construção, artigos para o lar, ferramentas e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), agro, pet/vet, artigos para montagem de negócios e utilidades em geral.

Saiba mais sobre o Grupo Bartolomeu

O Grupo Bartolomeu é uma companhia familiar com origem em Minas Gerais. A empresa atua nos setores de atacado e atacarejo; além da distribuição de produtos. A principal marca é a Tambasa Atacadistas, cuja matriz fica em Contagem (MG).

A marca VemKiTem é um segmento da Tambasa Atacadistas. A unidade de São Luís (MA), aberta em junho de 2023, foi a primeira loja VemKiTem do Brasil, e também o primeiro negócio do grupo Bartolomeu fora do estado de Minas Gerais.

Além da capital maranhense, o VemKiTem já possui unidades em Valparaíso (GO), Maringá (PR), Recife (PE) e, agora, em Fortaleza. O plano de expansão da rede prevê a instalação de 50 unidades VemKiTem em todo o País, nos próximos anos.