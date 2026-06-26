Marcas instaladas no Polo Automotivo do Ceará vão produzir 80 mil carros por ano

Ganhando musculatura com a chegada da MG Motor, o Polo Automotivo do Ceará, primeira montadora multimarcas do País, deve atingir 80 mil unidades produzidas ao ano.

Desse total, a MG deve ser responsável por aproximadamente 50 mil veículos e a Chevrolet, por 30 mil. As informações são de Danilo Serpa, presidente da Adece (Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará).

De origem britânica e pertencente à gigante chinesa Saic, a MG deve iniciar a produção no Ceará em outubro deste ano, com os modelos MG4 Urban e MG S5.

Multimarcas

A chegada da nova bandeira consolida o empreendimento automobilístico como o pioneiro na montagem multimarcas de veículos no Brasil. Outras plantas semelhantes operam em países como Uruguai.

O investimento previsto para esta nova fase é de R$ 400 milhões, com estimativa de 600 empregos gerados.