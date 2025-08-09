Mais cearenses recorrem ao consórcio para financiar viagens; saiba como funciona

Os cearenses estão aderindo ao consórcio como forma de bancar viagens de lazer. Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) apontam que, de janeiro a maio deste ano, a categoria de serviços registrou crescimento de 30% no volume de créditos vendidos, o equivalente a mais de R$ 441 milhões, nacionalmente.

A Ademicon, uma das maiores empresas do setor, confirma o aumento na busca. De janeiro a junho, diz a companhia, houve incremento de 38% em créditos de serviços, em comparação com igual período de 2024.

Por meio do consórcio de serviços é possível planejar diferentes tipos de viagens a médio e longo prazo, considerando hospedagem, passagens aéreas, passeios e até mesmo experiências personalizadas.

"O consórcio tem se consolidado como uma forma inteligente de planejar experiências, como viagens de férias. No Ceará, essa modalidade tem ganhado força, permitindo que os consumidores se programem para conhecer destinos incríveis dentro e fora do estado, sem recorrer ao crédito com juros altos.", comenta Patrick Suyti, diretor regional licenciado Ademicon no Norte e Nordeste.

O que é o consórcio para viagens

Consórcio para viagens é uma modalidade de consórcio de serviços, oferecida por administradoras autorizadas pelo Banco Central. Nela, o consumidor adquire uma cota em um grupo formado por outros interessados. Todos contribuem mensalmente até que sejam contemplados com uma carta de crédito, por sorteio ou lance.

O valor da carta pode ser usado para custear viagens nacionais ou internacionais, desde que o destino esteja dentro do escopo autorizado pela administradora.

Vantagens e desvantagens

Ao contrário do financiamento ou do empréstimo pessoal, o consórcio não cobra juros. Há apenas a taxa de administração, que costuma variar entre 10% e 20% do valor total da carta de crédito, diluída ao longo do prazo do consórcio.

A principal desvantagem é a incerteza quanto à data da contemplação. Quem não oferece lances pode demorar até ser sorteado. Por isso, o consórcio é mais indicado para quem planeja a viagem com bastante antecedência.