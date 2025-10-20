Maior piscina da América Latina abre em Jeri com show de Alok

Com 6 mil metros quadrados de área, a maior piscina de entretenimento da América Latina será inaugurada em Jericoacoara, no dia 29 de dezembro. A abertura da atração turística contará com show do DJ Alok.

O complexo, que inclui uma boate aquática e bares molhados, recebeu R$ 25 milhões em investimentos de um grupo italiano que possui beach clubs e parques temáticos no Ceará em seu portifólio, além de uma rede de restaurantes na República Tcheca.

Localizado no entorno da Lagoa do Paraíso, o empreendimento reforça o avanço de mega atrações em Jeri, destino já consolidado no cenário brasileiro, que busca fisgar ainda mais turistas nacionais e estrangeiros.

Concessão de Jeri

O projeto, aliás, chega em um momento de incerteza para os turistas e moradores de Jericoacoara, que passa por uma polêmica concessão à iniciativa privada.

A cobrança de uma nova taxa a ser imposta aos visitantes da vila pela empresa concessionária, a Urbia Cataratas, está suspensa por decisão Judicial.

O processo vem recebendo severas críticas de políticos cearenses, que consideram a cobrança abusiva.