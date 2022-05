Maio tem dinheiro extra com pagamentos do FGTS e INSS; saiba quem recebe

Neste mês de maio, trabalhadores e aposentados poderão receber dinheiro extra com pagamentos do Governo.

A começar pelo saque extraordinário de até R$ 1.000 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), que libera sete rodadas de pagamentos em maio. Poderão sacar, ao longo do mês, os aniversariantes de março a setembro.

Os primeiros pagamentos do mês serão feitos nesta semana. No dia 4, os nascidos em março já poderão sacar o dinheiro.

Saiba tudo sobre o saque do FGTS

Calendário: Quem recebe o FGTS em maio

Nascidos em março: 04/05

Nascidos em abril: 11/05

Nascidos em maio: 14/05

Nascidos em junho: 18/05

Nascidos em julho: 21/05

Nascidos em agosto: 25/05

Nascidos em setembro: 28/05

Quem tem direito

Todos os trabalhadores com saldo nas contas do FGTS. O limite do saque é de R$ 1.000.

COMO CONSULTAR O VALOR

Os usuários podem consultar o valor no site ou app do FGTS ou ainda no aplicativo do Caixa. A consulta foi liberada no dia 8 de abril. O limite do saque é de R$ 1.000.

COMO SABER O MEU NÚMERO DO PIS?

PELO APLICATIVO CARTEIRA DE TRABALHO

Baixe o app Carteira de Trabalho Digital pela loja de aplicativos do seu smartphone;

Faça login com o cadastro do Gov.br

Na aba inferior, clique em 'Contratos;

Em um dos contratos, vá no botão de "+";

Você será redirecionado para a página de detalhes, onde constará o número do PIS/Pasep

PELO MEU INSS

Acesse o site do INSS;

Faça login com o cadastro do Gov.br;

Clique no ícone de "Meu Cadastro";

Ao final da página, consta o número NIT

PELO APLICATIVO FGTS

Baixe o app FGTS na loja de aplicativos do seu smartphone;

Faça o login Caixa;

Na parte de baixo da tela, vá em "Mais" e clique na opção "Endereço e dados pessoais";

Você será redirecionado para uma página com informações pessoais, em que constará o número PIS

PELO APLICATIVO CAIXA TRABALHADOR

Baixe o app Caixa Trabalhador na loja de aplicativos do seu smartphone;

Na página inicial, vá na opção "Acessar" e faça o login Caixa;

Na parte de baixo da tela, vá na opção "Meu NIS"

O número do PIS será mostrado como NIS.

PELO PORTAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Acesso o site de serviços do Ministério da Economia;

Faça login com o cadastro do Gov.br;

Vá na opção "Consultar Abono Salarial";

Você será redirecionado para uma página com informações, onde constará o número NIT.

13º DO INSS

Foto: Shutterstock

Também neste mês de maio, começa a ser paga a segunda parcela do 13º do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) a aposentados e pensionistas. No calendário, os primeiros pagamentos são direcionados a quem recebe um salário mínimo.

No dia 25, recebem os beneficiários com final do NIS 1 e, até o fim do mês, outros quatro grupos serão pagos.

Calendário da 2ª parcela do 13º do INSS em maio

PARA QUEM GANHA UM SALÁRIO MÍNIMO

Final NIS 1: 25/5

Final NIS 2: 26/5

Final NIS 3: 27/5

Final NIS 4: 30/5

Final NIS 5: 31/5

Final NIS 6: 1/6

Final NIS 7: 2/6

Final NIS 8: 3/6

Final NIS 9: 6/6

Final NIS 0: 7/6

PARA QUEM GANHA ACIMA DO MÍNIMO

Final NIS 1 e 6: 1/6

Final NIS 2 e 7: 2/6

Final NIS 3 e 8: 3/6

Final NIS 4 e 9: 6/6

Final NIS 5 e 0: 7/6