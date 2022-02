Litro da gasolina varia mais de R$ 1 entre cidades no Ceará; veja preços

Que a gasolina está cara, não é novidade. Os preços saltaram quase 50% no ano passado e, mesmo com alguns recuos neste início de 2022, continuam salgados para o consumidor. Além da inflação, os motoristas também enfrentam uma disparidade nos preços, tanto dentro da mesma cidade como entre municípios distintos.

No Ceará, o litro da gasolina pode variar mais de R$ 1. A cotação mínima do combustível, conforme dados do levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo) da semana passada, é de R$ 6,15 o litro, valor registrado em Fortaleza.

Fortaleza e Itapipoca

Já o preço mais elevado foi encontrado em Itapipoca, onde a gasolina chega a ser vendida por R$ 7,23. Trata-se de uma diferença de R$ 1,08. Para ilustrar mais claramente o impacto, um consumidor, ao encher o tanque de um veículo convencional, gastaria R$ 54 a mais abastecendo em Itapipoca, em comparação com Fortaleza.

Até mesmo dentro do mesmo município, as variações podem ser significativas. No caso da Capital, conforme os dados da ANP, o desvio chega a R$ 0,72, o que pode representar R$ 36 a mais ou a menos na hora de completar o tanque. Esse dado, inclusive, reforça a importância da pesquisa de preços por parte dos consumidores.

Confira preços da gasolina

Município Média Mínima Máxima Caucaia R$ 6,45 R$ 6,27 R$ 6,49 Crato R$ 6,62 R$ 6,59 R$ 6,69 Fortaleza R$ 6,50 R$ 6,17 R$ 6,89 Iguatu R$ 6,98 R$ 6,98 R$ 6,99 Itapipoca R$ 7,22 R$ 7,22 R$ 7,23 Juazeiro do Norte R$ 6,51 R$ 6,15 R$ 6,79 Limoeiro do Norte R$ 6,99 R$ 6,98 R$ 6,99 Maracanaú R$ 6,38 R$ 6,19 R$ 6,47 Quixadá R$ 6,69 R$ 6,69 R$ 6,69 Sobral R$ 6,98 R$ 6,89 R$ 6,99