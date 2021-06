Leilão de imóveis do BB tem descontos de até 66% no Ceará

O Banco do Brasil oferta, neste mês de junho, mais de 1.300 imóveis com descontos em leilão e na plataforma Seu Imóvel BB em todo o país. O corte nos valores chega a 69%, informa o banco.

Com uma grande variedade de propriedades incluídas no programa, os preços variam de R$ 12 mil a R$ 24 milhões.

Opções no Ceará

Alguns destes imóveis estão no Ceará. Um deles, no município de Penaforte, está com deságio de 66%, saindo de R$ 36 mil para R$ 12.313.

Há também uma casa, em Quixeramobim, de R$ 115 mil por R$ 82 mil. Outros imóveis no Estado podem ser consultados no link.

Condições de compra

Os imóveis podem ser comprados à vista, com mais 3% de desconto, ou parcelados em até 12 vezes sem juros.

Todas as unidades estão quitadas e não possuem dívidas a cargo do adquirente. As vendas são realizadas 100% online.

“O Banco do Brasil percebe que o mercado como um todo, incluindo o de venda de imóveis, vem demandando novas estruturas. Com isso, nós, do BB, voltamos nossos esforços para facilitar ao máximo o processo para o comprador, criando um portal que oferece tudo na palma da mão, da escolha do imóvel até a finalização da escritura, com segurança, agilidade e compromisso”, afirma Edson Chini, gerente executivo do BB.