Juá moderniza indústria e investe R$ 5 milhões em produção robotizada

A Juá, fabricante de produtos de limpeza com sede em Juazeiro do Norte, está investindo mais de R$ 5 milhões na modernização de estrutura, captação de novos colaboradores e aquisição de maquinário industrial de ponta.

Com equipamentos de multinacionais norte-americanas e japonesas, a empresa é a primeira do setor no Ceará a implementar uma linha de produção robotizada.

A conclusão dessa operação está prevista para o fim de outubro. Com a modernização, a companhia projeta um aumento de 50% na sua capacidade produtiva e mira duplicar o faturamento.

“A implementação de uma linha de produção robotizada coloca a Juá na vanguarda da tecnologia no setor de material de limpeza. Este investimento não só aumenta a eficiência produtiva, mas também garante uma maior qualidade e consistência nos produtos”, afirma o CEO da empresa, Assis Mangueira.

