Itapemirim deixa de fazer viagens rodoviárias em 73 cidades; veja linhas afetadas

Enquanto o braço aéreo da Itapemirim enfrenta uma severa crise, deixando milhares de passageiros desassistidos, no setor rodoviário a empresa está enxugando as operações.

Uma portaria da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), publicada na edição desta quinta-feira (30) do Diário Oficial da União (DOU), autorizou a Viação Itapemirim a encerrar as operações terrestres em 73 cidades no Brasil, o que vai afetar diversas linhas.

A suspensão, conforme o texto do DOU, começa a valer no dia 27 de janeiro de 2022.

Algumas cidades do Ceará serão afetadas pela medida. São elas: Fortaleza, Sobral, Jaguaribe, Russas e Icó.

A Viação Itapemirim está em recuperação judicial desde 2016.

Lista de linhas afetadas

Areia (PB) – Recife (PE)

Belo Horizonte (MG) – Recife (PE)

Brasília (DF) – Maceió (AL)

Cachoeiro de Itapemirim (ES) – Campos dos Goytacazes (RJ)

Caldas Novas (GO) – Maceió (AL)

Feira de Santana (BA) – Fortaleza (CE)

Recife (PE) – Barra do Garças (MT)

Recife (PE) – Curitiba (PR)

Recife (PE) – Foz do Iguaçu (PR)

Recife (PE) – Rio de Janeiro (RJ)

Recife (PE) – São Paulo (SP)

Rio de Janeiro (RJ) – Teresina (PI)

Salvador (BA) – Sobral (CE)

São Paulo (SP) – João Pessoa (PB)

São Paulo (SP) – Santa Cruz do Capibaribe (PE)

Teresina (PI) – Belém (PA)

Lista de mercados suspensos

Areia (PB) para Recife (PE) e Goiana (PE);

Guarabira (PB) para Goiana (PE);

Itaobim (MG) e Jequié (BA) para Maceió (AL) e Recife (PE);

Cachoeiro do Itapemirim (ES), Itapemirim (ES), Atílio Vivácqua (ES) e Mimoso do Sul (ES) para Campos dos Goytacazes (RJ);

Caldas Novas (GO) para Maceió (AL) e Aracaju (SE);

Feira de Santana (BA) para Cabrobó (PE), Salgueiro (PE), Icó (CE), Jaguaribe (CE) e Russas (CE);

Capim Grosso (BA) para Icó (CE), Jaguaribe (CE), Russas (CE) e Fortaleza (CE);

Petrolina (PE) para Icó (CE) e Russas (CE);

Cabrobó (PE) para Icó (CE), Russas (CE) e Fortaleza (CE);

Recife (PE), Maceió (AL), Propriá (SE), Aracaju (SE), Estância (SE) e Alagoinhas (BA) para Barra do Garças (MT);

Recife (PE), Maceió (AL), Aracaju (SE), Feira de Santana (BA), Itabuna (BA), Eunápolis (BA), Teixeira de Freitas (BA) e São Mateus (ES) para Curitiba (PR);

Recife (PE) para Foz do Iguaçu (PR), Eunápolis (BA) e Curitiba (PR);

Aracaju (SE), Itabuna (BA), Eunapolis (BA) e Teixeira de Freitas (BA) para Curitiba (PR) e Foz do Iguaçu (PR);

São Mateus (ES) e Linhares (ES) para Curitiba (PR), Guarapuava (PR), Cascavel (PR) e Foz do Iguaçu (PR);

Vitória (ES) e Campos dos Goytacazes (RJ) para Guarapuava (PR), Cascavel (PR) e Foz do Iguaçu (PR);

Recife (PE) para Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP);

Salvador (BA) para Sobral (CE);

São paulo (SP) para Santa Cruz do Capibaribe (PE).