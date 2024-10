Indústria do Ceará salta 17% e tem maior crescimento do Brasil em agosto, diz IBGE

A indústria cearense manteve forte ritmo de produção em agosto, ao apresentar crescimento de 17,3% no comparativo com o mesmo mês de 2023. Trata-se da maior expansão entre todos os estados.

Já na base de agosto na comparação com julho, o avanço da indústria do Ceará foi de 2,7%, também o mais acentuado do Brasil.

No acumulado do ano, o setor cresceu 8,9%, ficando abaixo apenas do Rio Grande do Norte, cujo resultado foi de 13,7% neste indicador. Os dados, divulgados nesta terça-feira (8), são do IBGE.

Veja também Victor Ximenes PIB do Ceará salta 7,2% e cresce mais que o dobro do Brasil no 2º trimestre

Ranking da indústria em agosto

Ceará: +17,3% Pará: +16,9% Mato Grosso do Sul: +12,4% Minas Gerais: +7,3% Bahia: +5,6%

Conforme o IBGE, o desempenho cearense foi impulsionado, em grande parte, "pelas atividades de artefatos do couro, artigos para viagem e calçados (calçados esportivos de couro e calçados masculinos de plástico moldado e de couro), produtos químicos (herbicidas e inseticidas - ambos para uso na agricultura), produtos têxteis (fios de algodão retorcidos, tecidos de algodão tintos ou estampados, tecidos de algodão crus ou alvejados, fitas de tecidos e tecidos de malha de fibras sintéticas ou artificiais) e confecção de artigos do vestuário e acessórios (calcinhas de malha, cintas-sutiãs e sutiãs)".

"O Ceará tem apresentado, nos últimos meses, resultados positivos que representam o crescimento da indústria e de diversos setores econômicos. Esse crescimento é consequência do trabalho que temos realizado para atrair novas empresas e investimentos, além de fortalecer os negócios já instalados em nosso estado", comentou o governador Elmano de Freitas.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😊 Útil 😀 Muito útil