Indústria do Ceará alcança maior saldo de empregos em cinco anos

A indústria do Ceará apresentou resultado de destaque na geração de empregos ao longo de 2024. De acordo com os dados do Novo Caged, o saldo acumulado até novembro foi de 15.195 novos postos de trabalho, o maior volume registrado desde 2020.

O levantamento aponta que o crescimento foi superior a 500% em comparação com 2023.

“O desempenho é reflexo das estratégias econômicas implementadas pelo governador Elmano de Freitas. Três dos setores industriais com melhores resultados são diretamente beneficiados pelos incentivos fiscais do Governo do Ceará, o que reforça o impacto positivo dessa política na economia local”, explica Danilo Serpa, presidente da Adece, responsável pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI).

O Ceará também lidera a geração de empregos industriais nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, conforme os dados do Novo Caged. A indústria cearense destacou-se na produção de calçados (+4.687 empregos), confecção (+2.648), produtos alimentícios (+1.701) e têxtil (+1.080). No cenário nacional, o estado ocupa a sétima posição em geração de empregos no setor industrial. Hoje, as empresas beneficiadas pelo FDI geram cerca de 125 mil empregos distribuídos em 50 polos industriais, que abrangem as 14 macrorregiões do Ceará.

“O setor industrial brasileiro atravessa um momento de recuperação, impulsionado pelo plano federal de neoindustrialização e pelo aumento do consumo das famílias. Essa conjuntura favorece a expansão econômica, e o Ceará consegue se destacar pela construção de uma base produtiva sólida, com investimentos em setores estratégicos e atração de novos empreendimentos. Tudo isso reflete políticas públicas consistentes voltadas ao fortalecimento da indústria vocacional do estado”, avalia Brígida Miola, secretária executiva da Indústria da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE).

Histórico de geração de empregos na indústria cearense:

2020: +2.499 empregos

2021: +13.942 empregos

2022: +7.014 empregos

2023: +2.418 empregos

2024: +15.195 empregos