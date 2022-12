Hub de hidrogênio do Ceará ganha prêmio internacional de inovação

O Hub de Hidrogênio Verde do Complexo do Pecém é um dos quatro projetos mais inovadores de Zonas Francas (ZFs) da América Latina, conforme eleição dos organizadores da XXV Conferência de Zonas Francas da Ibero-América. O evento, considerado o mais importante para o setor na região, será concluído nesta sexta-feira (2) em Punta Cana, na República Dominicana.

O prêmio garante à ZPE Ceará a oportunidade de detalhar seu projeto na comunidade internacional de ZFs. Os outros projetos selecionados foram os da Zona Franca de Barcelona (Espanha), da Zona Franca de Bogotá (Colômbia) e do Grupo Aristos, que fica em El Salvador.

As escolhas foram feitas pelo vice-ministro de Zonas Francas e Regimes Especiais do Ministério da Indústria e Comércio da República Dominicana, Carlos Guillermo Flaquer, e pela diretoria da Associação de Zonas Francas das Américas (AZFA), que organiza o evento.

O presidente da ZPE Ceará, Eduardo Neves, participa do evento e apresentará ainda nesta sexta-feira o Hub de Hidrogênio Verde do Pecém, que tem 24 Memorandos de Entendimento já assinados, além de dois pré-contratos com as multinacionais Fortescue e AES Brasil. Os outros três selecionados também serão apresentados por seus países, todos durante o showcase "Experiência Internacional", que compõe a programação técnica da conferência.

Troca de experiências

Neves destaca a importância da conferência e a oportunidade de conhecer melhor o funcionamento das Zonas Francas de outros países, trocando experiências e buscando o aperfeiçoamento do setor.

Eduardo Neves Presidente da ZPE Ceará Poder apresentar a ZPE Ceará e o nosso principal projeto para a comunidade internacional é uma grande oportunidade. Tivemos um ano bastante produtivo em termos de inovação, tecnologia e sustentabilidade, inclusive com dois reconhecimentos na nona edição do prêmio Global Free Zones of the Year 2022, da revista fDi Intelligence""

Evento internacional

A Conferência de Zonas Francas da Ibero-América reúne operadoras, usuários, entidades governamentais, investidores, consultores e fornecedores para discutir a situação atual, avanços, inovações, melhores práticas, tendências e desafios futuros do setor de zonas francas.

O evento é organizado anualmente pela Associação de Zonas Francas das Américas (AZFA), da qual a ZPE Ceará é filiada, e tem como temas centrais neste ano tecnologia e inovação; integração; e sustentabilidade.

As ZFs estão presentes em 25 países da Ibero-América, num total de 700 zonas de livre comércio, que respondem por mais de 1 milhão de empregos diretos gerados e mais de 10.200 empresas instaladas.

Em operação há 9 anos, a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará é a primeira a entrar em atividade no Brasil e faz parte do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

