Hotéis de Fortim e Jeri estão entre os finalistas de premiação internacional

Três hotéis do Ceará são finalistas na seleta premiação internacional Condé Nast Johansens Awards for Excellence 2025, que reconhece os melhores hotéis no mundo. Dois desses ficam em Fortim e um em Jericoacoara.

O hotel boutique Vila Selvagem, que fica na praia do Pontal de Maceió, em Fortim, concorre na categoria de melhor hotel à beira-mar das Américas do Sul e Central.

Já o Jaguaríndia Village foi selecionado entre os melhores para experiência imersiva no Continente. Os dois empreendimentos integram o Grupo JMC, que lidera a hotelaria de luxo na região.

Na categoria de "pequenas e exclusivas propriedades", está o The Chili Beach, em Jericoacoara.

O prêmio encerra suas votações dia 21 de outubro, e os ganhadores serão apresentados em novembro.

