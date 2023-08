Hidrogênio verde: Danilo Forte apresenta urgência para projeto de regulamentação

O deputado federal cearense Danilo Forte (União Brasil) apresentou, nesta terça-feira (1º), um pedido de urgência sobre o projeto de lei 2308/2023, que prevê a regulamentação do hidrogênio verde no país.

O encaminhamento foi feito durante reunião do colégio de líderes da Câmara, e conta com o apoio de governistas. O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), endossou o pedido do parlamentar.

“É fundamental que este tema tenha andamento na Câmara, sobretudo porque garantir investimentos e reindustrializar o Nordeste. Por isso, temos pressa”, afirmou Forte.

Segundo o parlamentar, o texto dará a segurança jurídica necessária para atrair investimentos e impulsionar o segmento no país. O Nordeste, argumenta, pode ser líder na produção de hidrogênio verde, assim como nas demais energias renováveis – como a eólica e solar.

A regulamentação também é cobrada por potenciais investidores, que pretendem aportar bilhões de reais nesta nova fronteira energética. Com mais de 20 memorandos de entendimento assinados, o Ceará lidera esta corrida energética, que ganhou tons mais urgentes para o Brasil, após os Estados Unidos entrarem com força no setor, anunciando US$ 360 bilhões em investimentos.

