Hapvida e Intermédica concluem megafusão em fevereiro

Hapvida e Notre Dame Intermédica anunciaram, em comunicado ao mercado, ontem (20), que a conclusão da fusão entre as duas empresas se dará no dia 11 de fevereiro. Também nesta data, as ações da Intermédica deixarão de ser negociadas na Bolsa.

A partir do dia 14 de fevereiro, uma segunda-feira, o papel das duas empresas combinadas passará a ser negociado com o código HAPV3.

O cronograma divulgado prevê que, no dia 16 do próximo mês, cada acionista da Intermédica receberá 5,2436 ações da Hapvida por cada papel da Notre Dame que detenha.

No dia 29 de março, informa o comunicado, os acionistas vão embolsar a parcela caixa no montante de R$ 5,1260 por ação.

A combinação dos negócios foi aprovada sem restrições pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) no início do ano.

Com o acordo, será criada uma operadora de saúde gigantesca, com 14 milhões de usuários de planos de saúde e dental.