Grupo Mateus inaugura mais um supermercado no Ceará e chega a 12 lojas

O Grupo Mateus, que vem imprimindo forte ritmo de expansão pelo Nordeste, continua ampliando a presença no Ceará, uma das praças estratégicas da companhia. Nesta sexta-feira (15), a empresa inaugura unidade do Mix Mateus em Aracati, no litoral leste do Estado.

Com a nova loja, o conglomerado, fundado pelo maranhense Ilson Mateus, chega a 12 estabelecimentos em operação no Ceará, além de um Centro de Distribuição de mercadorias em Fortaleza.

Com mais de 3 mil m² de área de vendas e estacionamento com capacidade para 190 carros e 78 motos, o Mix Mateus de Aracati integra a bandeira de atacarejo da companhia. O formato, conhecido também como cash and carry, é o foco atual de expansão do grupo, com foco no consumidor individual e também em pequenos empreendedores locais.

Empregos

Conforme a empresa, a nova operação gerou mais de 250 empregos diretos, que se somam ao quadro de 47 mil funcionários do Mateus.

Com lojas nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Ceará, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Paraíba, a empresa possui 245 lojas, sendo 72 de varejo, 69 de atacarejo e 104 de eletro.