Grupo M. Dias Branco adquire empresa uruguaia e inicia expansão internacional

O grupo M. Dias Branco adquiriu a empresa uruguaia Las Acacias, tradicional no mercado de massas secas. Anunciada nesta segunda-feira (31), a compra indica o início da expansão internacional do grupo cearense.

A empresa Alimentos Las Acacias é uma das três principais do setor no Uruguai, com amplo portfólio de massas e também molhos e mistura para bolos. A produção e a distribuição ocorrem em planta própria instalada em Montevidéu.

A M. Dias Branco possui cerca de 20 marcas de massas e biscoitos, como Jasmine e Piraquê. Há exportação dos produtos para o Uruguai e mais de 40 países.

Segundo Gustavo Lopes Theodozio, vice-presidente de Controladoria, Investimentos e Relações com investidores da M. Dias Branco, a empresa Las Acacias foi escolhida devido à sua excelente infraestrutura produtiva e de distribuição.

A proximidade geográfica do Uruguai com o Brasil e o ambiente de negócios do país também foram fatores importantes na decisão. Um dos planos estratégicos da empresa é diversificar a receita em outra moeda.

"Queremos ampliar globalmente a Las Acacias e, também, a presença das marcas que já distribuímos no Uruguai”, afirmou o executivo.