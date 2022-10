Cearense 7Cantos, do setor de aluguel de imóveis, expande-se no Nordeste

Fundada no Ceará, a startup de aluguel de imóveis 7Cantos está expandindo os negócios no Nordeste. A empresa avançou sua área de atuação para Maceió, em Alagoas.

O Head de Growth da companhia, Arthur Jacob, afirma que o mercado de aluguéis residenciais da capital alagoana está aquecido.

Com a nova adição, a 7Cantos está em 6 cidades do Nordeste (Salvador, Teresina, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Recife e Maceió) e projeta atingir os 9 estados da região em 2023.

Com mais de 2.500 imóveis cadastrados na plataforma online, a proptech (termo para definir startups do ramo imobiliário) tem como foco desburocratizar o processo de locação de imóveis residenciais. Os processos são feitos online e com rapidez.

