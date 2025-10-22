Grupo JCPM, dono do RioMar, muda estrutura e terá CEO para shoppings
Conglomerado nordestino anunciou mudanças em sua estrutura organizacional
O Grupo JCPM anunciou ao mercado mudanças em sua estrutura organizacional. Segundo a companhia, dona dos shoppings RioMar, as decisões estratégicas passam a ser concentradas na holding JCPMPar, que contará com um Conselho de Administração formado por seis membros.
O Conselho será presidido por João Carlos Paes Mendonça e terá como integrantes João Carlos Paes Mendonça Tavares de Melo, Marcelo Tavares de Melo Filho, Renato Paes Mendonça Tavares de Melo, Jaime Queiroz Filho (vice-presidente) e Marcelo Silva, como conselheiro independente.
CEO exclusivo para Shopping Centers
Os negócios do setor de shoppings, segmento que o grupo lidera no Nordeste e ocupa a quarta posição nacional, passam a ser concentrados na empresa JCPM Shopping Centers, que terá um CEO exclusivo.
Para a função, foi anunciado Sérgio Moraes Vieira Filho, 43 anos, pernambucano com carreira executiva internacional na Coca-Cola, onde atuou em países da África, Europa Oriental e Ásia Central. Até então, ele ocupava a vice-presidência da The Coca-Cola Company na África do Sul.
O objetivo, segundo o grupo, é consolidar um modelo de gestão mais focado e padronizado nas operações nos quatro Estados onde atua: Pernambuco, Bahia, Ceará e Sergipe.
O conglomerado participa de 11 shopping centers que somam 640 mil m² de ABL, sendo 500 mil m² próprios, com cerca de 3,2 mil lojistas. Entre os empreendimentos, estão o Shopping Recife, RioMar Fortaleza, Salvador Shopping e Jardins (Aracaju).
Fundado em 1935 no interior de Sergipe, o grupo, do qual fazia parte a icônica rede de supermercados Bompreço, onde nasceu o Hipercard, atua em ramos de shopping centers, construção civil, incorporação imobiliária e comunicação.