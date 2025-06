Grupo Illa investe R$ 5 milhões e abre 5º restaurante em Fortaleza

O Grupo Illa, conhecido por operar empreendimentos na orla de Fortaleza, investiu R$ 5 milhões na abertura de um novo restaurante na capital cearense.

Com inauguração prevista entre o fim de junho e o início de julho, o NOM, de frutos do mar, ficará no bairro Meireles (Rua Leonardo Mota) e é o primeiro da rede fora da orla.

Com a nova marca, a holding de restaurantes estima ampliar o faturamento anual em 20%.

Geração de empregos

O projeto prevê a geração de cerca de 120 empregos diretos e indiretos, incluindo equipe de atendimento, cozinha, manutenção e fornecedores.

Parte da proposta do NOM é atuar com fornecedores regionais, priorizando ingredientes e produtos oriundos do Ceará, estimulando a cadeia local.

Segundo Zuellington Lemos, sócio do Grupo Illa, a empreitada "representa um passo estratégico e simbólico para o grupo", com potencial de catalisar novos públicos na cidade.

Esse será o 5º empreendimento da rede, que conta com Illa Mare, Boteco do Illa, Café do Illa, Cala Playa Brasil (este em parceria com Grupo Vybbe).