Gasolina: Postos do Ceará se queixam de preços cobrados pelas distribuidoras

Em meio ao cenário de forte inflação, empresários cearenses do setor de postos de combustíveis queixam-se da variação dos preços que estão sendo praticados pelas distribuidoras.

Sem mediação da Petrobras, distribuidoras de combustíveis têm negociado valores diretamente com diferentes fornecedores, informa o Sindipostos-CE (Sindicato do Comércio Varejista dos Derivados de Petróleo do Estado do Ceará). E isso, conforme o Sindicato, influencia o aumento nos preços da gasolina para os consumidores.

As distribuidoras compram os produtos não só da Petrobras, mas também de fornecedores do mercado externo, e, em alguns casos, de formuladoras do mercado interno.

No passado, o produto oriundo da Petrobras chegou a representar 97% do total do mercado, mas, hoje, esse percentual caiu para 70%.

Com isso, os revendedores não recebem necessariamente os produtos com os preços anunciados pela estatal, mas sim com o estipulado pela distribuidora conforme a origem da compra.

Diferença de até R$ 0,30

Os postos de combustíveis estão recebendo o produto com aumentos que variam de R$ 0,10 a R$ 0,30, de duas a três vezes por semana, aponta o Sindipostos.

Os preços praticados pelos revendedores são estipulados com base na cotação das distribuidoras. Se esse valor é mais alto que o praticado pela Petrobras, o revendedor repassará independentemente dos valores praticados pela empresa estatal.

"A prática acende alerta para novos aumentos no combustível, visto que os fornecedores independentes também têm como base o mercado internacional. Com isso, os preços ficam independentes das variações da estatal", argumenta a entidade.