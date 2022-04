Promoção de gasolina a preço de custo gera fila quilométrica no Ceará

Motoristas formaram uma longa fila, na manhã desta quinta (7), para abastecer no posto de Juazeiro do Norte que está vendendo gasolina a preço de custo.

Alguns interessados chegaram ao local, na CE-060, à meia-noite, para garantir o valor mais baixo. A ação começou às 7h e vai até as 20h ou até acabar estoque de 5 mil litros da promoção.

O litro da gasolina está saindo por R$ 6,75, valor cobrado pela distribuidora. O preço normal de revenda, com uma margem de 9,4%, seria de R$ 7,39, conforme o estabelecimento.

O dono do posto, David Barreto, afirma que o objetivo da ação é alertar para as altas cotações repassadas aos postos.

"Vou ter prejuízo, pois não vou considerar os impostos que pago em cima da venda, que seriam a contribuição social e IRPJ (imposto de renda pessoa jurídica), os quais somados correspondem a 3%. Também não vou considerar o desperdício com evaporização e transporte do produto que chega a 0,5%, nem despesas com funcionário, energia, etc", explica.

Cada veículo tem um limite para abastecer, de R$ 150 para carros e R$ 50 para motos.