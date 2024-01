Fortaleza tem dois bairros entre os 10 mais caros do Nordeste em 2023; veja lista

A cidade de Fortaleza encerrou o ano de 2023 com dois bairros entre os mais valorizados do mercado imobiliário do Nordeste. Um deles, o Meireles, ficou no primeiro lugar no ranking da Região, segundo dados do índice FipeZap, que avaliou o comportamento dos preços de milhares de apartamentos em 50 cidades.

O metro quadrado médio no Meireles ficou em R$ 9.874, o que representa uma alta de 5,1% ao longo do ano passado. É provável que, em 2024, o m² nessa vizinhança rompa, pela primeira vez, a barreira dos R$ 10 mil.

Também consta na lista o bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, na zona Sul da capital cearense, que figura como o sexto mais caro para comprar um imóvel no Nordeste, com o metro quadrado médio de R$ 8.937. A pesquisa considerou dados de mais de 20 mil anúncios na Capital, que registrou inflação de 5,37% nos imóveis residenciais em 2023.

MACEIÓ EM ALTA

Outra cidade nordestina que ganhou destaque pelos preços elevados foi Maceió. A capital alagoana possui quatro bairros no top 10 do Nordeste. São eles Pajuçara, Ponta Verde, Jatiúca e Jacarecica.

O mercado imobiliário de Maceió, inclusive, superou as praças de Fortaleza e Recife no ano passado, sendo o mais caro da região e a superar R$ 8 mil por metro quadrado.

RANKING DOS BAIRROS MAIS CAROS NO NE

MEIRELES (FORTALEZA): R$ 9.874 /m² PAJUÇARA (MACEIÓ): R$ 9.617 /m² CABO BRANCO (JOÃO PESSOA): R$ 9.335 /m² PONTA VERDE (MACEIÓ): R$ 9.272/m² JATIUCA (MACEIÓ): R$ 9.207 /m² ENG. LUCIANO CAVALCANTE (FORTALEZA): R$ 8.937 /m² JACARECICA (MACEIÓ): R$ 8.846 /m² BARRA (SALVADOR): R$ 8.593 /m² SANTO AMARO (RECIFE): R$ 8.459 /m² BOA VIAGEM (RECIFE): R$ 8.241 /m²

BAIRROS MAIS CAROS DE FORTALEZA

MEIRELES: R$ 9.874 /m² ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE: R$ 8.937 /m² MANUEL DIAS BRANCO: R$ 8.044 /m² ALDEOTA: R$ 7.868 /m² CENTRO: R$ 7.010 /m² DIONÍSIO TORRES: R$ 6.689 /m² PRAIA DO FUTURO: R$ 6.557 /m² FÁTIMA: R$ 6.184 /m² JOAQUIM TÁVORA: R$ 5.349 /m² PAPICU: R$ 5.166 /m²

