Fortaleza recebe 'prévia' de internet 5G da TIM em dois bairros

A Tim ativou o seu 5G DSS, uma espécie de prévia do 5G, em Fortaleza. O sinal do 5G DSS está operando nos bairros Aldeota e Meireles em aparelhos compatíveis com a tecnologia. Recife e Salvador também passam a contar com a funcionalidade.

A tecnologia utiliza frequências atuais da rede 4G e possibilita uso otimizado de internet, num aceno ao que virá no sinal da quinta geração.

"Vamos continuar ampliando a cobertura 5G DSS até a chegada do 5G puro, previsto para chegar ao Brasil no segundo semestre deste ano", afirma Ageu Guerra, gerente de Operações de Redes da Tim Nordeste.

Hoje, 19 localidades de 15 estados brasileiros já contam com a experimentação da rede 5G DSS da Tim. A companhia pretende ativar o sinal em novas cidades como Belém, Belo Horizonte e Florianópolis até o final de 2021.