Fortaleza recebe em janeiro primeiro cruzeiro desde o início da pandemia

O Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Fortaleza prevê receber cinco navios de cruzeiros na temporada 2021-2022. Serão os primeiros a atracar na Capital cearense desde o início da pandemia de coronavírus.

O primeiro deve chegar no dia 27 de janeiro e o último tem atracação prevista para o dia 4 de abril.

Veja a lista com navios e datas:

27/01: Club Med 2

09/03: Ocean Explorer

18/03: MSC Splendida

23/03: Norwegian Star

04/04: Silver Cloud

De acordo com a diretoria da Companhia Docas do Ceará, com as novas regras sanitárias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a expectativa é que 4.819 turistas desembarquem na cidade, além de 2.156 tripulantes.