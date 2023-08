Fortaleza Liquida 2023 sorteará carro e R$ 50 mil em prêmios para consumidores

A 14ª edição da Fortaleza Liquida, campanha da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza que oferece até 70% de desconto em produtos diversos, será realizada de 30/8 a 6/9.

Os consumidores que fizerem compras acima de R$ 100 nas lojas participantes, na Capital e na Região Metropolitana, durante este período, concorrerão a um Toyota Corolla GLi e a uma série de outros prêmios. Integram a campanha 6 mil lojas de rua e de shopping centers.

Estão previstos ainda R$ 50 mil em prêmios instantâneos com raspadinhas premiadas nos valores de R$ 100, R$ 200 e R$ 500, que são os próprios cupons da campanha.

Também haverá prêmios para os cinco primeiros vendedores sorteados, com transação comprovada na maquininha da Rede, com um vale-compra no valor de R$ 1.000.

