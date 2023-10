Fortaleza gera mais empregos que 12 estados em 2023

Consolidada como o principal polo de geração de empregos do Norte e Nordeste, Fortaleza registrou sozinha, nos oito primeiros meses deste ano, um número de vagas com carteira assinada maior do que 12 estados.

De janeiro a agosto, apontam dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, a capital cearense registrou saldo positivo de 20.918 postos de trabalho formais, superior ao que obtiveram seis estados do Nordeste e seis do Norte.

Entre eles está o Maranhão, cuja população é de 6,7 milhões de pessoas (quase o triplo de Fortaleza), o que evidencia a alta capacidade de abertura de vagas proporcionalmente ao número de habitantes.

Fortaleza gerou mais empregos que estes estados em 2023:

Alagoas: -1.965

Amapá: 4.014

Acre: 4.151

Roraima: 4.334

Sergipe: 5.129

Paraíba: 9.042

Rondônia: 10.820

Tocantins: 12.167

Rio Grande do Norte: 15.376

Amazonas: 18.406

Piauí: 19.271

Maranhão: 19.319

Se a cidade está superando até estados, na comparação com as demais capitais da região, a diferença está larga. Neste ano, o número de vagas abertas em Fortaleza representa quase o dobro de Recife e 50% acima de Salvador. Veja abaixo o top 5 do Nordeste.

1.Fortaleza: 20,9 mil

2.Salvador: 13,5 mil

3.Recife: 10,5 mil

4.São Luís: 7,2 mil

5.Teresina: 7 mil

Em agosto, inclusive, a Capital assinalou o terceiro maior saldo de empregos do Brasil, criando 5,2 mil postos, abaixo apenas de São Paulo e Rio de Janeiro.

O aquecimento do mercado de trabalho fortalezense está conectado ao crescimento econômico dos últimos anos, que levou elevou o PIB (Produto Interno Bruto) da cidade ao número 1 do pódio nordestino.

Cenário estadual

Com 37,9 mil profissionais absorvidos no mercado de janeiro a agosto de 2023, o Ceará também apresenta bom resultado e se destaca no Norte e Nordeste, ficando em terceiro lugar na geração de empregos com carteira assinada nessas regiões, abaixo apenas da Bahia (67 mil) e Pará (42 mil).

