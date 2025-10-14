Fortaleza ganha primeiro hospital-hotel, com investimento de R$ 70 milhões

O mercado de saúde privada em Fortaleza recebe seu primeiro hotel-hospital, com um investimento de R$ 70 milhões. Com foco em pacientes de alto poder aquisitivo, o empreendimento integra um complexo de saúde no Bairro Meireles e conta com recursos de luxo, como spa e menu gastronômico exclusivo.

Para se ter dimensão, uma diária custa, em média, R$ 750, sem contar as demais despesas médicas e de eventuais serviços utilizados.

Segmento bilionário ainda é pouco explorado no Brasil

Com o negócio, a capital cearense debuta em um nicho ainda incipiente no Brasil, com tendência de crescimento no Sudeste. Segundo projeção da Brain Consultoria, esse segmento tem potencial para movimentar em torno de R$ 60 bilhões até 2030 no País.

O formato integra infraestrutura hospitalar com serviços de hospedagem. Esse conceito despontou sobretudo nos Estados Unidos, Alemanha e Tailândia, com a expansão do turismo médico e a busca de conforto por clientes de alta renda.

Um dos preceitos da hotelaria cirúrgica é adicionar conforto e conveniência à experiência do paciente. As suítes são mais amplas e decoradas e há serviços como concierge, cardápios assinados por nutricionistas, entre outros.

O primeiro hotel cirúrgico de Fortaleza possui 21 leitos já em funcionamento e outros 10 em construção, incluindo UTI. Entre as especialidades, estão cirurgias geral, plástica, bariátrica, etc.

Em São Paulo, onde o turismo médico responde por cerca de 12% das viagens, o primeiro hotel de luxo ligado a tratamentos de saúde deverá abrir as portas em 2027, com 142 unidades.