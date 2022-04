Fortaleza é a cidade mais inovadora do Nordeste para startups, diz pesquisa

Fortaleza é a queridinha do Nordeste entre as startups. É o que aponta o estudo Startup Maps NE 2022, com números do 1º trimestre de 2022.

A pesquisa trouxe o ranking de cidades mais inovadoras nos estados mapeados na edição, com a capital cearense liderando com 56% das startups (87 empresas), seguida por Natal/RN (18,83%) e São Luís/MA (8,84%).

O estudo, feito em parceria com a Grow Group — uma HR Tech recifense presente na América Latina e Estados Unidos, revelou também que 83% do público das startups mapeadas na região é masculino, número superior ao da média nacional de 4,7% de acordo com a Forbes Tech.

Edutechs

Os serviços B2B são o principal público alvo das startups nordestinas, com destaque para o nicho das Edutech (12,34%).

O Head de Inovação da HR Tech Grow Group e realizador do Startup Maps NE, Marcelo Silveira, afirma que "a Pandemia da Covid-19 atou como acelerador da inovação em instituições de ensino do básico ao superior, e este foi um dos principais fatores de relevância para esta crescente das edutechs nordestinas, sanando dores e demandas dos alunos e instituições, através de novas soluções tecnológicas”.