Ninna Hub quer expandir parcerias para fortalecer inovação no Ceará

Chegando aos dois anos de idade, o Ninna Hub, núcleo de inovação e novos negócios fundado no Ceará, está mirando novos voos.

O hub, criado pelos empresários Deusmar Queirós e Paulo Baquit, é uma iniciativa sem fins lucrativos que impulsiona o empreendedorismo e abre janelas de oportunidades para a economia cearense a partir do estímulo à inovação.

Hoje, oito startups residentes estão sob os cuidados do Ninna, que estabelece um elo entre as ideias desenvolvidas (em setores como saúde, varejo, serviços financeiros, logística e Internet das Coisas) e as necessidades de empresas do mercado local.

O hub está selecionando mais 10 startups para robustecer o programa, por meio de edital cujas inscrições estão abertas até o dia 22 (inscrições aqui) e, além disso, quer expandir o número de empresas parceiras e ampliar a atuação no Estado.

Disseminação

Em um segundo momento, já com a presença mais consolidada em território cearense, a ideia é disseminar as ações para outros estados do Nordeste, como revela João Justo, Head de Operação e Inovação do Ninna.

"Para 2022, pretendemos focar em novos clientes durante o primeiro semestre e iniciar o movimento de expansão no segundo semestre, por meio de parcerias, pois a região Nordeste ainda possui muitas áreas onde a inovação e transformação digital tocam de forma discreta e queremos nos plugar a players locais para viabilizar essas parcerias de forma rápida, gerando resultados e sendo parte da evolução desses ecossistemas", afirma Justo.

A boa ambiência da economia do Ceará, com a confluência de vários fatores favoráveis à inovação - como a conectividade com os cabos submarinos, o poderia estratégico do Porto do Pecém, o hub aéreo e a chegada de grandes investimentos no setor de energia - estão entre os fatores que deixam o Ninna otimista sobre o futuro da inovação no Ceará e no Nordeste.

Nesta quarta-feira (8), o hub recebe empresários para um coquetel comemorativo. O foco do evento será apresentar tendências, discutir inovação nos negócios e apresentar o que o NINNA, em parceria com o Distrito, passa a oferecer aos empresários do Estado do Ceará.