Ford na reta final para venda da fábrica da Troller

Com as negociações avançadas entre a Ford e os potenciais investidores, a venda da fábrica da Troller no Ceará tem tudo para se concretizar em breve.

A Coluna apurou que as partes já atingiram consenso quanto aos principais pontos das tratativas. O negócio está na reta final.

Na atual fase do processo, a montadora executa uma criteriosa análise jurídica junto à matriz norte-americana, após a qual deve ser batido o martelo sobre a venda.

A unidade em que são produzidos os veículos off road da Troller, em Horizonte, será operada pela Ford somente até o fim de dezembro de 2021. Para seguir ativa e manter os 470 empregos gerados, a fábrica precisa de um comprador.

Pelo menos dois investidores estão na disputa para adquirir o empreendimento. São players nacionais, de fora do setor automobilístico.

Há a expectativa de que o futuro dono da montadora agregue valor ao projeto, com a injeção de novos investimentos para modernizar a fábrica e diversificar o portfólio da marca, inclusive com veículos elétricos no radar.

A Ford anunciou a saída do Brasil em janeiro deste ano e, desde então, teve início a busca por um adquirente, com o suporte de articuladores do Governo do Estado e do setor empresarial cearense.