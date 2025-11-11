Fintech cearense de R$ 3 bi se prepara para abrir capital na Nasdaq

Fundada no Ceará, a fintech Mêntore prepara o terreno para uma possível abertura de capital na Nasdaq, bolsa norte-americana, até 2028, ao contratar a UBS BB Investment Bank, instituição que presta serviços de assessoria em fusões e aquisições (M&A) e IPOs.

"O UBS BB tem uma plataforma mundial que fecha com empresas brasileiras. Eles vão cuidar do nosso planejamento estratégico, avaliando mercados de atuação, o fortalecimento no Brasil e a eventual expansão internacional”, afirma Vanderson Aquino, fundador e CEO do Mêntore, em comunicado ao mercado.

R$ 3 bilhões de valuation

A empresa hoje vale R$ 3 bilhões e deve encerrar 2025 com R$ 300 milhões de lucro líquido, incremento de 150% sobre o resultado do ano passado (R$ 120 milhões).

A fintech vem abocanhando novas fatias de market share com o crescimento da carteira de clientes de baixa renda (de um a três salários mínimos), ofertando microcrédito emergencial.